Ostia – "Bene no a pedonalizzazione Namaziano-Tor S. Michele" (Di giovedì 1 aprile 2021) Ostia – Comitato di Quartiere Lido Centro: "Bene no a pedonalizzazione Namaziano-Tor S. Michele" – Il Comitato di Quartiere Lido Centro esprime in un comunicato soddisfazione per le parole della presidente della commissione commercio, Sabrina D'Alessio, che nel corso di una riunione che si è tenuta mercoledì 31 marzo ha ribadito che da parte dell'attuale amministrazione municipale non esiste la volontà politica di avviare le pratiche per pedonalizzare Piazza Tor San Michele e Via Rutilio Namaziano. "Nel corso della riunione – continua il comunicato – il Cdq Lido Centro ha rappresentato alcune criticità emerse dopo i recenti lavori che hanno riguardato via Namaziano e Piazza Tor San Michele. In particolare, il posizionamento di paletti ...

