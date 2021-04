Nuoto, Assoluti Riccione oggi: orari, tv, programma, streaming, big in gara 1° aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Seconda giornata di gare oggi, giovedì 1° aprile, nella piscina dello Stadio del Nuoto di Riccione, sede degli Assoluti 2021 dedicati alla disciplina acquatica per eccellenza. Un day-2 ricco di spunti con i 200 dorso maschili a dare il via inizio alle danze e Matteo Restivo, primatista italiano della distanza, che ha come obiettivo il pass a Cinque Cerchi. Successivamente gareggerà chi il biglietto per Tokyo l’ha già ovvero Nicolò Martinenghi nei 100 rana, che comunque andrà a caccia di una bella prestazione per avere delle risposte importanti dalla sua preparazione. A seguire sarà la volta del detentore del primato italiano dei 200 farfalla Federico Burdisso, anch’egli già qualificato nella rassegna a Cinque Cerchi, che vorrà fare bene. I 100 stile libero uomini con il possibile duello tra Alessandro ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Seconda giornata di gare, giovedì 1°, nella piscina dello Stadio deldi, sede degli2021 dedicati alla disciplina acquatica per eccellenza. Un day-2 ricco di spunti con i 200 dorso maschili a dare il via inizio alle danze e Matteo Restivo, primatista italiano della distanza, che ha come obiettivo il pass a Cinque Cerchi. Successivamente gareggerà chi il biglietto per Tokyo l’ha già ovvero Nicolò Martinenghi nei 100 rana, che comunque andrà a caccia di una bella prestazione per avere delle risposte importanti dalla sua preparazione. A seguire sarà la volta del detentore del primato italiano dei 200 farfalla Federico Burdisso, anch’egli già qualificato nella rassegna a Cinque Cerchi, che vorrà fare bene. I 100 stile libero uomini con il possibile duello tra Alessandro ...

