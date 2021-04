NFL – La lega estende la regular season a 17 partite (Di giovedì 1 aprile 2021) Per risanare le perdite derivanti dalla poca affluenza del pubblico negli stadi, in virtù delle norme anti COVID-19, la NFL aveva pensato di aggiungere una giornata di stagione regolare in più. Adesso, questa ipotesi si è concretizzata in realtà. A partire dalla prossima regular season, le 32 franchigie della lega giocheranno 17 partite. Per la NFL, si tratta della prima estensione dopo il 1978, anno in cui la lega ha portato la stagione regolare da 14 a 16 partite per squadra. regular season di 17 partite: cosa cambia per la NFL? Pochi giorno dopo aver siglato un contratto stellare per l’assegnazione dei diritti televisivi, la NFL annuncia l’estensione della regular season a 17 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Per risanare le perdite derivanti dalla poca affluenza del pubblico negli stadi, in virtù delle norme anti COVID-19, la NFL aveva pensato di aggiungere una giornata di stagione regolare in più. Adesso, questa ipotesi si è concretizzata in realtà. A partire dalla prossima, le 32 franchigie dellagiocheranno 17. Per la NFL, si tratta della prima estensione dopo il 1978, anno in cui laha portato la stagione regolare da 14 a 16per squadra.di 17: cosa cambia per la NFL? Pochi giorno dopo aver siglato un contratto stellare per l’assegnazione dei diritti televisivi, la NFL annuncia l’estensione dellaa 17 ...

