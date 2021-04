Musetti: 'Io, ragazzo d'altri tempi tra LeBron, gli U2 e mia nonna' (Di giovedì 1 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Questo è un ragazzo d'oro. Una specie rara da amare e preservare. Non l'ho scelto a caso. I vuoi valori, i suoi gusti, son… - SpiritoDiVinoo : @gianninastar14 ???????????? è un grande ‘sto ragazzo è parlano molto molto bene anche di Musetti dicono sia addirittura… - Ilsuperbo89 : Questo è un ragazzo d'oro. Una specie rara da amare e preservare. Non l'ho scelto a caso. I vuoi valori, i suoi gus… - kekko___n : @Ilsuperbo89 Giá. Anche Musetti potrebbe regalarci emozioni, quel ragazzo lo vedo carico??. - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Oggi non vince il Tennis.Vince la maturità di Lorenzo #Musetti.Vince la sua testa,la sua enorme testa.Che giocatore,che ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti ragazzo Musetti: 'Io, ragazzo d'altri tempi tra LeBron, gli U2 e mia nonna' Due settimane perfette. Tra Acapulco e Miami, Lorenzo Musetti ha raccolto vittorie, affetto (vedi la standing ovation che gli ha tributato il pubblico messicano dopo l'uscita contro Tsitsipas), fama e punti importanti, compreso il best ranking di numero ...

Sinner e Musetti, i gemelli diversi che risvegliano il nostro patriottismo Fu un tempo breve, ebbe conseguenze lunghe e solide. Era la primavera del 1976. Un ragazzo magro, bello, con un ciuffo che attraversava la fronte e - sensuale - calava su un lato del volto, aveva vinto nel breve spazio di 15 giorni gli Internazionali d'Italia e poi i campionati di ...

Musetti: "Io, ragazzo d'altri tempi tra LeBron, gli U2 e mia nonna" La Gazzetta dello Sport Rune lancia la sfida del futuro a Sinner e Musetti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono il fiore all’occhiello di un movimento, quello del tennis maschile italiano, che continua a crescere giorno dopo giorno. I due giovani tennisti azzurri stanno most ...

Holger Rune: “Djokovic è il giocatore più completo che abbia mai visto. Sinner e Musetti grandi lavoratori” Su Sinner e Musetti: “Conosco entrambi, sono ragazzi bravissimi oltre che due grandi lavoratori. So che c’è ancora tanto da migliorare ma non mi sento così lontano dal loro livello di gioco, allenando ...

Due settimane perfette. Tra Acapulco e Miami, Lorenzoha raccolto vittorie, affetto (vedi la standing ovation che gli ha tributato il pubblico messicano dopo l'uscita contro Tsitsipas), fama e punti importanti, compreso il best ranking di numero ...Fu un tempo breve, ebbe conseguenze lunghe e solide. Era la primavera del 1976. Unmagro, bello, con un ciuffo che attraversava la fronte e - sensuale - calava su un lato del volto, aveva vinto nel breve spazio di 15 giorni gli Internazionali d'Italia e poi i campionati di ...Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono il fiore all’occhiello di un movimento, quello del tennis maschile italiano, che continua a crescere giorno dopo giorno. I due giovani tennisti azzurri stanno most ...Su Sinner e Musetti: “Conosco entrambi, sono ragazzi bravissimi oltre che due grandi lavoratori. So che c’è ancora tanto da migliorare ma non mi sento così lontano dal loro livello di gioco, allenando ...