Mobilità 2021, le nostre guide per compilare la domanda [VIDEO] (Di giovedì 1 aprile 2021) Ecco le nostre VIDEO guide utili per compilare la domanda di Mobilità 2021 per docenti, personale Ata e personale educativo. Mobilità 2021, le date per il personale scolastico Per il personale docente le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo, al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero, i L'articolo Mobilità 2021, le nostre guide per compilare la domanda VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) Ecco leutili perladiper docenti, personale Ata e personale educativo., le date per il personale scolastico Per il personale docente le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo, al 13 aprile. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero, i L'articolo, leperla

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità 2021 Documento Unico di circolazione dal 30 giugno 2021 ...2021, anziché il 31 marzo, grazie all'approvazione del decreto Trasporti. Lo fa presente l'Aniasa, l'Associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità. ...

Trasporto pubblico, i servizi a Pasqua e Pasquetta Nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021 (lunedì dell'Angelo) i servizi urbani di Trento e ... A comunicare le variazioni per le festività pasquali è l' Unità di missione strategica mobilità ...

