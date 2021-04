Madame annuncia il suo primo tour | ecco dove e quando

CatelliRossella : Dopo Sanremo, Madame annuncia il primo tour - Musica - ANSA - CorriereQ : MADAME annuncia IL PRIMO TOUR: la nuova Voce libera della musica italiana presenta dal vivo nei superclub l’album e… - ReadingNews2016 : RT @SkyTG24: Madame, dopo Sanremo annuncia il suo primo tour. Le date - SkyTG24 : Madame, dopo Sanremo annuncia il suo primo tour. Le date - gothpeep : non madame che annuncia le date dei live -

Ultime Notizie dalla rete : Madame annuncia

si esibirà in tour il esibirà il 3 dicembre all'Atlantico Live di Roma, il 6 alla Tuscany Hall di Firenze, il 10 alla Casa della Musica di Napoli, il 16 al Teatro Concordia di Venaria Reale (...Last but not least, la futura collaborazione con Laura Pausini (: 'Collaborerò con Laura Pausini' ) sulla quale, come lei stessa ha sottolineato, non c'è un progetto ben definito o ...Madame, l’artista del momento dopo la sua partecipazione a Sanremo con “ Voce ”, ha annunciato il suo primo tour. I concerti sono in programma tutti a dicembre 2021. Intanto Giuliano Sangiorgi dei Neg ...Madame tour 2021: le date e i biglietti dei primi concerti della rapper vicentina dopo la pubblicazione del suo album di debutto.