Lecce-Salernitana (venerdì 2 aprile, ore 19): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 1 aprile 2021) Trentunesimo turno di Serie B e nella striscia di partite in programma alle 19 è di scena una sfida in ottica playoff tra il Lecce e la Salernitana. I salentini sembrano aver trovato la strada giusta verso il ritorno in serie A: dopo un dicembre – gennaio in chiaroscuro sono arrivate ben 6 vittorie nelle InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

