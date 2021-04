(Di giovedì 1 aprile 2021) La Gen Z su Vinylcolleziona dischi e predilige le edizioni speciali dei suoi cantanti preferiti: come la diciannovenne Billie Eilish. Così tira la ripresa del mercato discografico Su Vinylla gara per mostrare la collezione di dischi migliore

Advertising

IpsosItalia : 7° tema chiave #IpsosFlair 2021. Cambia la main promise della felicità. Entrano in gioco salubrità, igiene, sicurez… - v_senigallia : Laboratorio didattico innovativo MAB: docenti e studenti alla riscoperta del Genius Loci dei territori marchigiani.… - ThePeoplesHubUN : RT @JacopoVeneziani: Vorrei attirare la vostra attenzione sull’accuratezza dei dettagli del « Pugile a riposo », celeberrima scultura greca… - faraeditore : RT @JacopoVeneziani: Vorrei attirare la vostra attenzione sull’accuratezza dei dettagli del « Pugile a riposo », celeberrima scultura greca… - MashableItalia : La riscoperta del vinile passa per i video di TikTok #vinyltiktok (di @GabrieleDiDonf) -

Ultime Notizie dalla rete : riscoperta del

Reggiosera

L'Impegno della Caritas risponde anche al Messaggio di Papa Francesco per il tempo di quaresima, che invita a un cammino di conversione che porti allavincolo di comunione con l'altro, ...E proprio questa attenzione alla materia prima ha comportato ladi antiche cultivar ...La qualità dell'annata 2020/2021 - aggiunge Daniela Scrobogna - è di buon livello in alcune regioni...NELLE RICETTE È L’ELEMENTO VERSATILE CHE DÀ PERSONALITÀ A CONTORNI, PRIMI E PIZZE RUSTICHE A dimostrazione della sua versatilità e del riavvicinamento degli italiani ai fornelli in quest’ultimo anno ...Milano. Malika Ayane e Madame sono le scommesse di Caterina Caselli all’ultimo festival di Sanremo in gara fra i campioni: i loro album sono ormai ai primi posti delle classifiche settimanali di vendi ...