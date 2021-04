“La libertà di aiutare chi è disperato”, i cittadini di Oulx contro lo sgombero del presidio migranti (Di giovedì 1 aprile 2021) “Noi ci dissociamo perché la libertà è poter guardare negli occhi un bambino terrorizzato e consolarlo,offrire aiuto a chi è disperato, dargli un’altra possibilità di credere che c’è un modo, c’è sempre un modo”. Una lettera firmata da 174 cittadini di un piccolo comune in provincia di Torino che arriva al termine di una storia L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 aprile 2021) “Noi ci dissociamo perché laè poter guardare negli occhi un bambino terrorizzato e consolarlo,offrire aiuto a chi è, dargli un’altra possibilità di credere che c’è un modo, c’è sempre un modo”. Una lettera firmata da 174di un piccolo comune in provincia di Torino che arriva al termine di una storia L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : libertà aiutare Polizia, 40 anni fa nasceva la Legge 121: 'Caposaldo dei nostri tempi' ... che tocca un topos di ogni democrazia: il rapporto tra libertà eautorità, tra libertà e coloro che sono chiamati a tutelarla. Spero che la lettura di queste pagine possa aiutare a comprendere la ...

