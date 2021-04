La febbre di Gennaro | documentario su un giovane volontario di MDF

(Di giovedì 1 aprile 2021) Cosa spinge un ragazzo di 19 anni nato e cresciuto a Taranto, figlio di artigiani, a lasciare tutto e dedicarsi anima e corpo ad aiutare gli ultimi nelle zone più a rischio del pianeta? È la domanda a cui cerca di dare risposta Daniele Cini con il suo‘Ladi’. Prodotto da Claudia Pampinella per Talpa Produzioni in coproduzione con D4 SRL Italia 2021, in collaborazione con Medici Senza Frontiere, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e Sea Watch, ilripercorre la vita diGiudetti, tarantino di 29 anni, che si snoda attraverso un incessante giro intorno al mondo. Giudetti da quando aveva 19 anni fa parte di Medici Senza Frontiere e, prima comepoi come operatore umanitario, aiuta i più svantaggiati in tutto il mondo. ...

Advertising

mixborghi : RT @Nerdream_it: Distribuito da @MinervaPictures , è pronto ad arrivare dal 2 aprile sulle principali piattaforme #video, il #film #LaFebb… - MinervaPictures : RT @Nerdream_it: Distribuito da @MinervaPictures , è pronto ad arrivare dal 2 aprile sulle principali piattaforme #video, il #film #LaFebb… - PugliaStream : 'La febbre di Gennaro', diventa un film l'impegno umanitario - Nerdream_it : Distribuito da @MinervaPictures , è pronto ad arrivare dal 2 aprile sulle principali piattaforme #video, il #film… - apg23_org : RT @MinervaPictures: In esclusiva a @movieplayer_it una clip del #documentario #lafebbredigennaro in uscita il 2 aprile sulle principali pi… -

Ultime Notizie dalla rete : febbre Gennaro

quotidianodipuglia.it

La 'di' - disponibile dal 2 aprile su Sky Primafila , Chili, Rakuten TV, Apple TV, Google Play e The Film Club - dura tre quarti d'ora circa ma servirebbero ore per raccontarne le ..., come sta ora? "Sono negativo. Quindi ufficialmente guarito. E come me tutta la mia ... Quando è iniziato tutto? Come avete preso il Covid? "Il 20 febbraio mi è venuta la. Sono ...Dal 2 aprile arriva su Sky Primafila, Chili, Rakuten Tv, Apple Tv, Google Play e The Film Club 'La febbre di Gennaro' documentario diretto da Daniele Cini. Prodotto da Claudia Pampinella per Talpa ...La trama di La febbre di Gennaro (2020). Il film segue la vita di Gennaro, un operatore umanitario dell'MSF. Dalla Colombia alla Palestina, dal Congo allo Yemen, Gennaro gira intorno al mondo per pres ...