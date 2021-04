“Io mi intendo di ucc***”. Game of games, Elettra Lamborghini non delude mai: lo ha detto in prima serata (Di giovedì 1 aprile 2021) Divertimento assicurato a Game of Games, il nuovo Game show di Rai 2 che vede Simona Ventura alla conduzione. Dopo il primo divertente gioco che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso tra l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino e il modello Ignazio Moser il programma della Ventura è passato al secondo duello che ha visto entrare in scena le donne, ovvero Elettra Lamborghini e Raffaella Fico. Potrete tranquillamente immaginare come è andata a finire tra loro due. Partendo dal principio: la prima è stata scelta dal concorrente Maximilian mentre la Fico è stata desiderata da Gaetano, lo sfidante. Le due belle sfidanti si sono sottoposte ai test della Ventura. Il gioco è chiamato Lo sciacquone e le concorrenti per prenotare le loro risposte alla domanda di Simona Ventura devono ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Divertimento assicurato aofs, il nuovoshow di Rai 2 che vede Simona Ventura alla conduzione. Dopo il primo divertente gioco che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso tra l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino e il modello Ignazio Moser il programma della Ventura è passato al secondo duello che ha visto entrare in scena le donne, ovveroe Raffaella Fico. Potrete tranquillamente immaginare come è andata a finire tra loro due. Partendo dal principio: laè stata scelta dal concorrente Maximilian mentre la Fico è stata desiderata da Gaetano, lo sfidante. Le due belle sfidanti si sono sottoposte ai test della Ventura. Il gioco è chiamato Lo sciacquone e le concorrenti per prenotare le loro risposte alla domanda di Simona Ventura devono ...

