Il pesce d' aprile di Enrico Letta | Arnold Schwarzenegger ai rapporti per le correnti

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 aprile 2021)tengono banco con und'politico, quello che ha visto il primo 'nominato' aicon ledal secondo. In pochi riescono a resistere al fascino deld', enon sembra essere tra questi. Tanto che il segretario del PD chiama in causa persinoper il suo "scherzetto a tema" con un post scherzoso, ma una foto vera, che risale al loro incontro del 2015.non si è infatti lasciato scappare l'occasione per ironizzare un po' sull'attuale stato della politica nostrana, e tramite Twitter ha annunciato una particolare nomina che farà ...