Firenze | Concerto di Pasqua dell’Orchestra del Maggio diretta da Gatti | in streaming

In programma composizioni di Franz Joseph Haydn, Antonio Vivaldi, T?ru Takemitsu e Richard Wagner. Il programma, rigorosamente a tema, include con la Sinfonia in fa minore Hob. I:49 La passione di Franz Joseph Haydn, la Sinfonia in si minore Al Santo Sepolcro RV 169 di Antonio Vivaldi, due soli movimenti di grande intensità, il Requiem per orchestra d'archi di T?ru Takemitsu, brano che Igor Stravisnkij ascoltò per caso a Tokyo

