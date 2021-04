Ecco chi sarebbe stata a fare le domande sul colore della pelle di Archie (Di giovedì 1 aprile 2021) I 70 anni di Anna d'Inghilterra guarda le foto sarebbe stata Anna d’Inghilterra, e non Carlo o William, a fare quella domanda impertinente e gravosa sul colore della pelle del piccolo Archie, prima che nascesse. In un video lungo 38 minuti e pubblicato sul suo canale YouTube, Lady Colin Campbell non si fa scrupolo di dare finalmente un nome a quel reale “razzista” su cui si continua a speculare. Un’esplosiva rivelazione che ora aggrava ulteriormente la crisi che ha travolto Buckingham Palace all’indomani ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 aprile 2021) I 70 anni di Anna d'Inghilterra guarda le fotoAnna d’Inghilterra, e non Carlo o William, aquella domanda impertinente e gravosa suldel piccolo, prima che nascesse. In un video lungo 38 minuti e pubblicato sul suo canale YouTube, Lady Colin Campbell non si fa scrupolo di dare finalmente un nome a quel reale “razzista” su cui si continua a speculare. Un’esplosiva rivelazione che ora aggrava ulteriormente la crisi che ha travolto Buckingham Palace all’indomani ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid Sicilia, il delfino di Musumeci che spingeva per l’accordo con la Lega di Salvini: ecco chi è Razza, l’assess… - StefanoFeltri : Ecco chi c'era in Senegal con Matteo Renzi di @GioFaggionato - GiovannaDiTroia : RT @espby: ????? NINJA SOTTO PRESSIONE ?????: bella questa espressione e utile questo articolo via @radiodeejay di #chiaramonateri che interv… - Fff_James1 : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Ecco accontentato chi più sopra diceva? Ma i 5S? - cclatwe : @fattoquotidiano @marcotravaglio @scannavo Triste vitaccia questi dipendenti del pluricondannato per diffamazione:… -