Dal 2 aprile in radio e in digitale "Andale 2", nuovo singolo di Sheng! (Di giovedì 1 aprile 2021) Da venerdì 2 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali "Andale 2", il nuovo singolo di Sheng. Andale 2 è più di un sequel, più di una riconferma, un bolide che varca il muro del suono e irrompe nelle cuffie di chi ha captato la novità Sheng. Brvss al beat, non c'è rally senza navigatore, non c'è tempo per rispettare quella fila comune, chi l'ha fatta di rado sa che c'è troppo in ballo per attendere. Ancora una volta la storia di chi sogna davvero l'ha raccontata Sheng, parola di chi alza troppo i ritmi perché qualcuno possa acciuffarlo, ne vedremo ancora delle belle e questa bomba ne è l'ennesima prova. Spiega l'artista a proposito del suo nuovo inedito: «C'è una bella alchimia con Brvss, scrivere sulle sue produzioni ...

