CSI: Vegas, la CBS annuncia i nuovi episodi. Ecco quello che sappiamo ad oggi

Quando usciranno i nuovi episodi di CSI: Vegas? Questa è la domanda che sta spopolando in rete e che sta accomunando gli appassionati della serie televisiva statunitense che venne trasmessa dal 2000 al 2015 sulla CBS. Le vicende che ruotano attorno alle indagini della squadra del "turno di notte" della polizia scientifica di Las Vegas, a distanza di 20 anni dal primo episodio della prima stagione stanno per tornare. Come prima informazione è doveroso segnalarvi che la nuova stagione di CSI si intitolerà ufficialmente CSI:Vegas e che proprio la CBS, insieme al produttore Jerry Bruckheimer, ha annunciato che nella stagione televisiva 2021/2022 saranno disponibili i nuovi episodi di questo colosso che è stato tra i più visti del XXI ...

