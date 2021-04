Covid, Sileri: “Riaperture a maggio, capisco stanchezza” (Di giovedì 1 aprile 2021) Programmare le Riaperture per maggio e andare avanti con il piano vaccini anti Covid in Italia. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “L’Italia – haspiegato – giustamente è stanca delle chiusure, è comprensibile anche ciò che dice Salvini, quello che però deve contare è l’evidenza dei numeri, dunque è necessario prolungare lo stop alla zona gialla per qualche settimana, avanzare con la vaccinazione, ma prospettare anche delle Riaperture nel mese di maggio, perché secondo me è l’incognita che dà maggiore preoccupazione”. “L’Italia in questo momento – ha sottolineato Sileri – è come un paziente allettato e il medico deve dirgli: facciamo questa cura e tra un mese starai ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Programmare lepere andare avanti con il piano vaccini antiin Italia. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaoloai microfoni di ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “L’Italia – haspiegato – giustamente è stanca delle chiusure, è comprensibile anche ciò che dice Salvini, quello che però deve contare è l’evidenza dei numeri, dunque è necessario prolungare lo stop alla zona gialla per qualche settimana, avanzare con la vaccinazione, ma prospettare anche dellenel mese di, perché secondo me è l’incognita che dàre preoccupazione”. “L’Italia in questo momento – ha sottolineato– è come un paziente allettato e il medico deve dirgli: facciamo questa cura e tra un mese starai ...

AlbertoBagnai : Per esempio, vi lamentate dell’ingresso nel Governo, ma se non ci fosse stato @maxromeoMB non avrebbe potuto portar… - petergomezblog : Covid, Locatelli: “Misure stanno funzionando, mantenerle”. Sileri a Salvini: “Per riaprire aspettare maggio” - fisco24_info : Covid, Sileri: 'Riaperture a maggio, capisco stanchezza': Il sottosegretario alla Salute: 'Morti caleranno da metà… - lifestyleblogit : Covid, Sileri: 'Riaperture a maggio, capisco stanchezza' - - Bob6Rock : Se #Draghi parla poco.... #Sileri parla tropp.... #governo #COVID #Speranza -