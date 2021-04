Covid Piemonte, oggi 2.584 contagi: bollettino 1 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 2.584 i nuovi contagi di Coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 1 aprile. Si registrano altri 28 morti nella regione, attualmente in zona rossa. I nuovi casi sono pari al 6,0% dei 43.334 tamponi eseguiti, di cui 29.401 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 315.892, di cui 25.673 Alessandria, 15.199 Asti, 9.841 Biella, 44.625 Cuneo, 24.504 Novara, 168.820 Torino, 11.965 Vercelli, 11.523 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.379 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2.363 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 376, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.887(+14 rispetto a ieri). Le persone in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 2.584 i nuovidi Coronavirus insecondo i dati deldi, 1. Si registrano altri 28 morti nella regione, attualmente in zona rossa. I nuovi casi sono pari al 6,0% dei 43.334 tamponi eseguiti, di cui 29.401 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 315.892, di cui 25.673 Alessandria, 15.199 Asti, 9.841 Biella, 44.625 Cuneo, 24.504 Novara, 168.820 Torino, 11.965 Vercelli, 11.523 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.379 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.363 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 376, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.887(+14 rispetto a ieri). Le persone in ...

Advertising

ansaeuropa : Dopo varie settimane, la provincia di #Bolzano torna rosso scuro e si aggiunge a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagn… - sologiuma : RT @RobertoMerlino1: Scuole,bar,ristoranti chiusi; coprifuoco ore 22; vaccini in corso di somministrazione; 25 gradi di temperatura. Perché… - SandraM_Tcon0 : @prokofiev91 @fo1984 Non ho detto questo, converrà però che un farmaco autorizzato come il tamiflu non andrebbe usa… - martamacbeal : RT @ansaeuropa: Dopo varie settimane, la provincia di #Bolzano torna rosso scuro e si aggiunge a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friul… - RobertoMerlino1 : Scuole,bar,ristoranti chiusi; coprifuoco ore 22; vaccini in corso di somministrazione; 25 gradi di temperatura. Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Piemonte Fondazione GIMBE, 24 - 30 marzo 2021: ancora in diminuzione i nuovi casi Covid, ma aumentano i decessi In particolare, l'occupazione di pazienti COVID in terapia intensiva supera il 40% in Puglia, Friuli - Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Molise, Lazio e il 50% in Piemonte, Provincia Autonoma di ...

Sostegno a produttori e qualità, Carrefour punta sulla filiera Ne sono un esempio i progetti sviluppati con Regione Lombardia e Regione Piemonte, che vanno ... Read More In Evidenza Situazione Covid Italia: per Ecdc sono ben 7 regioni in rosso scuro e 2 province 1 ...

COVID - 805 imprese in Piemonte pronte a diventare centri vaccinali QC QuotidianoCanavese Covid Piemonte, oggi 2.584 contagi: bollettino 1 aprile (Adnkronos) – Sono 2.584 i nuovi contagi di Coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 1 aprile. Si registrano altri 28 morti nella regione, attualmente in zona rossa. I nuovi casi ...

Covid: privati accreditati, più budget contro liste attesa Le strutture sanitarie private accreditate chiedono alla Regione Piemonte "un budget maggiore per ridurre le liste di attesa accumulatesi durante il Covid". La richiesta è contenuta in una lettera che ...

In particolare, l'occupazione di pazientiin terapia intensiva supera il 40% in Puglia, Friuli - Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Molise, Lazio e il 50% in, Provincia Autonoma di ...Ne sono un esempio i progetti sviluppati con Regione Lombardia e Regione, che vanno ... Read More In Evidenza SituazioneItalia: per Ecdc sono ben 7 regioni in rosso scuro e 2 province 1 ...(Adnkronos) – Sono 2.584 i nuovi contagi di Coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 1 aprile. Si registrano altri 28 morti nella regione, attualmente in zona rossa. I nuovi casi ...Le strutture sanitarie private accreditate chiedono alla Regione Piemonte "un budget maggiore per ridurre le liste di attesa accumulatesi durante il Covid". La richiesta è contenuta in una lettera che ...