Covid: festa a casa McKennie, multato con Dybala e Arthur (Di giovedì 1 aprile 2021) I carabinieri sono intervenuti ieri sera a casa di Weston McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, dove si stava svolgendo una cena. Attorno alla tavola, nella bella villa ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) I carabinieri sono intervenuti ieri sera adi Weston, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, dove si stava svolgendo una cena. Attorno alla tavola, nella bella villa ...

Advertising

repubblica : ?? Torino, festa nella villa dello juventino McKennie con Dybala e Arthur: 20 multati per le norme anti-Covid - repubblica : Torino, festa nella villa in collina dello juventino McKennie con Dybala e Arthur: 20 multati per le norme anti-Cov… - GoalItalia : Festa nella villa di McKennie, presenti anche Dybala e Arthur Violate le norme anti-Covid: intervengono i Carabinie… - 1926_cri : RT @CalcioFinanza: Festa in 20 a casa McKennie con Dybala e Arthur: violate norme anti-Covid, saranno sanzionati - iljackmora : RT @CorriereGranata: ??Imbarazzo in casa #Juventus: tre calciatori bianconeri vìolano norme anti-Covid partecipando ad una festa! La situaz… -