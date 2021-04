Coronavirus, Sebastiani (Cnr): “Il picco della curva dei decessi nel fine settimana di Pasqua” (Di giovedì 1 aprile 2021) La curva dei decessi toccherà il picco nel fine settimana di Pasqua. È quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche. “Verso la fine di questa settimana – osserva Sebastiani – è previsto il picco della curva dell’incidenza media dei decessi in Italia, il cui valore attuale è poco sotto i 7 decessi al giorno per milione di abitanti, mentre la curva dei decessi in Francia è in crescita, seguendo quella dell’incidenza dei positivi in quel Paese sfasata di 7-10 giorni, con un valore attuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Ladeitoccherà ilneldi. È quanto indicano le analisi del matematico Giovanni, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche. “Verso ladi questa– osserva– è previsto ildell’incidenza media deiin Italia, il cui valore attuale è poco sotto i 7al giorno per milione di abitanti, mentre ladeiin Francia è in crescita, seguendo quella dell’incidenza dei positivi in quel Paese sfasata di 7-10 giorni, con un valore attuale ...

