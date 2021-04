Conte: “Bene la regola ‘uno vale uno’, ma chi rappresenta il popolo deve essere onesto e capace” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Il nuovo M5S dovrà essere accogliente, vi chiedo di lanciare il vostro cuore in avanti, di non temere canali di comunicazione con i cittadini. E poi sarà intransigente, perché questa inclusione non dovrà mai condurci a negoziare i nostri principi, a scolorire i nostri valori”, così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea dei parlamentari del Movimento 5 stelle. Secondo l’ex premier dovremmo “liberarci di alcuni equivoci, alcune ambiguità” e soprattutto di “cattive interpretazioni”. “Ad esempio la regola una vale uno, che è fondamento della democrazia e traguardo del suffragio universale – aggiunge – ma quando si tratta di designare il rappresentante del popolo in posizione di rilievo pubblico occorrono innanzitutto persone oneste ma anche con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Il nuovo M5S dovràaccogliente, vi chiedo di lanciare il vostro cuore in avanti, di non temere canali di comunicazione con i cittadini. E poi sarà intransigente, perché questa inclusione non dovrà mai condurci a negoziare i nostri principi, a scolorire i nostri valori”, così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo all’assemblea dei parlamentari del Movimento 5 stelle. Secondo l’ex premier dovremmo “liberarci di alcuni equivoci, alcune ambiguità” e soprattutto di “cattive interpretazioni”. “Ad esempio launauno, che è fondamento della democrazia e traguardo del suffragio universale – aggiunge – ma quando si tratta di designare ilnte delin posizione di rilievo pubblico occorrono innanzitutto persone oneste ma anche con ...

Advertising

fattoquotidiano : Sondaggi, gradimento in calo per Draghi e il governo. Conte e Letta portano bene a 5 stelle e Pd, che superano Melo… - ricpuglisi : Non credo che il paese riesca a sopportare a lungo un'eccessiva continuità tra il governo Conte 2 e il Draghi 1. C… - ClaudioMori7 : RT @PaoloBorg: Ma dei famosi dossier di Conte di luglio dell'anno scorso ce n'è uno che si possa dire risolto bene??? #Alitalia #ReteUnica… - Hanan1868 : RT @BlackOutTotale: Secondo i sondaggi di #PiazzaPulita su #La7, la fiducia nei leader vedono nella stessa percentuale (38%) #ConTe e #Melo… - bettape : RT @Activnews24: 'Coraggio, impegno e visione. Lavoriamo per il bene del Paese, per uscire da questa pandemia, pensando a sostenere imprese… -