Clamoroso annuncio a Uomini e donne! Gemma Galgani sposa uno storico cavaliere (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ stato un vero e proprio uragano nella redazione di Uomini e donne la notizia che Gemma Galgani sta per convolare a nozze. Lo scoop è arrivato la scorsa notte e ha letteralmente fatto tremare tutti, svegliando anche la padrona di casa, Maria De Filippi che è rimasta sconvolta quando ha saputo che la dama torinese stava per prendere marito e che il lui in questione è colui che ha sempre negato di provare qualcosa per la Galgani. L’annuncio non è ancora ufficiale, ma di certo cambierà completamente le dinamiche del programma che ha visto Gemma tra i protagonisti assoluti da anni. Ripercorriamo ora nei dettagli quello che è successo….. Gemma Galgani vive da anni nel sogno che il suo storico amore Giorgio Manetti torni da lei con una ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ stato un vero e proprio uragano nella redazione die donne la notizia chesta per convolare a nozze. Lo scoop è arrivato la scorsa notte e ha letteralmente fatto tremare tutti, svegliando anche la padrona di casa, Maria De Filippi che è rimasta sconvolta quando ha saputo che la dama torinese stava per prendere marito e che il lui in questione è colui che ha sempre negato di provare qualcosa per la. L’non è ancora ufficiale, ma di certo cambierà completamente le dinamiche del programma che ha vistotra i protagonisti assoluti da anni. Ripercorriamo ora nei dettagli quello che è successo…..vive da anni nel sogno che il suoamore Giorgio Manetti torni da lei con una ...

