Auto elettriche - Incentivi e rete di ricarica | Biden è pronto a spendere 174 miliardi di dollari

(Di giovedì 1 aprile 2021) La Casa Bianca è pronta a sostenere, con ingenti risorse, l'adozione di veicoli elettrici negli Stati Uniti. Il presidente Joeha varato un nuovo piano di investimenti pubblici da circa 2 miladiper rilanciare l'economia statunitense e ben 174(circa 150di euro) di questi sono destinati allea batteria e alle relative infrastrutture. Il piano. La bozza del piano, pubblicata sul sito della Casa Bianca in vista di un discorso del presidente a Pittsburgh, dedica alleun apposito capitolo, intitolato "Creare buoni posti di lavoro elettrificando i veicoli". Si parte dall'assunzione che il peso delle vendite delle vetture a batteria sul mercato statunitense è solo un terzo rispetto a quanto avviene in Cina: le stime ...

Promette di triplicare le vendite diJohn Elkann, nella lettera inviata agli azionisti di Exox sui piani di Stellantis.Ormai siamo abituati a vedere le nuovein arrivo sul mercato in mano allo youtuber Bjorn Nyland, che gode del vantaggio di vivere in Norvegia, che è sempre il Paese da cui partono le consegne. Questa volta è il turno della ...Un veicolo elettrico degli anni Settanta, il taxi perfetto, un autobus comodissimo, la speciale Lada Niva dei militari che poteva anche navigare ed essere paracadutata dal ...La cinque porte a batteria del Leone potrebbe essere anticipata dalla nuova Opel Astra, che dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno anche in variante Ev ...