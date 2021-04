Arrivate 500mila dosi Moderna, al via distribuzione nelle Regioni (Di giovedì 1 aprile 2021) Inizierà oggi la consegna alle Regioni delle 500mila dosi del vaccino di Moderna Arrivate nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Roma Fiumicino e poi trasferite all’hub nazionale della Difesa a Pratica di Mare. Si tratta, sottolinea la struttura del Commissario per l’emergenza, del lotto numericamente più consistente finora arrivato da Moderna, che porta il totale delle dosi consegnate a marzo a circa 830 mila e ad oltre 1,3 milioni di quelle Arrivate nel primo trimestre. Alle ore 7 del primo aprile 2021 sono 10.199.283 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 90,7% del totale di quelle consegnate: 11.247.180 (nel dettaglio 7.668.180 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Inizierà oggi la consegna alledelledel vaccino dinella tarda serata di ieri all’aeroporto di Roma Fiumicino e poi trasferite all’hub nazionale della Difesa a Pratica di Mare. Si tratta, sottolinea la struttura del Commissario per l’emergenza, del lotto numericamente più consistente finora arrivato da, che porta il totale delleconsegnate a marzo a circa 830 mila e ad oltre 1,3 milioni di quellenel primo trimestre. Alle ore 7 del primo aprile 2021 sono 10.199.283 ledi vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 90,7% del totale di quelle consegnate: 11.247.180 (nel dettaglio 7.668.180 Pfizer/BioNTech, 826.600e 2.752.400 ...

