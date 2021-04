A Pescara incentivi per non abortire | insorgono i giovani democratici

Leggi su dire

(Di giovedì 1 aprile 2021) PESCARA – È bufera sulla mozione approvata ieri dalla maggioranza di centrodestra in Consiglio comunale a Pescara con cui si è deciso di stanziare incentivi economici per le donne che scelgono di non abortire. Una mozione firmata da Fabrizio Rapposelli (FdI) e contro cui hanno votato Pd e M5s. “È gravissimo e degradante– afferma oggi in una nota il segretario regionale dei Giovani Democratici, Claudio Mastrangelo– che per l’ennesima volta in questa consiliatura la destra utilizzi dei mezzucci mascherati da falsi buoni sentimenti per attaccare in maniera reazionaria la legge 194 e la libera scelta delle donne. Se si vuole stare davvero dalla parte delle donne e contemporaneamente incentivare la natalità in calo, piuttosto da una parte si incentivino i consultori e le iniziative di educazione sessuale nelle scuole per formare una consapevolezza alla sessualità nelle giovani generazioni, e dall’altra si proceda a una verifica dell’adeguatezza della spesa sociale del Comune per le famiglie pescaresi, come ampiamente chiesto dal centrosinistra a fronte della crisi generata dalla pandemia”.