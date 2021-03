Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani, è caos: “Sei stata l’amante di Walter Chiari” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ieri, I fan di Uomini e Donne hanno assistito a una puntata ricca di momenti di tensione e con una lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani degna di nota. Le due si sono infatti scontrate su un argomento delicatissimo: il rapporto tra la Galgani e Walter Chiari. Ad appiccare il fuoco è stata Tina, che ha ricordato il rapporto di conoscenza tra la leggenda del teatro italiano e la Dama Torinese, definendo i due “amanti” e spingendosi a pronunciare affermazioni che hanno fatto imbestialire la Galgani. Uomini e Donne, Tina inarrestabile: “So che sei stata l’amante” Gemma ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ieri, I fan dihanno assistito a una puntata ricca di momenti di tensione e con una lite tradegna di nota. Le due si sono infatti scontrate su un argomento delicatissimo: il rapporto tra la. Ad appiccare il fuoco è, che ha ricordato il rapporto di conoscenza tra la leggenda del teatro italiano e la Dama Torinese, definendo i due “amanti” e spingendosi a pronunciare affermazioni che hanno fatto imbestialire lainarrestabile: “So che sei...

