Ufficiale, Uefa: “Agli Europei e in Nations League ci saranno 5 sostituzioni” (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Uefa ha ufficializzato che per gli Europei e per la fase finale di Nations League, compresi i play-out, ci saranno 5 sostituzioni. Una regola ufficializzata oggi, per andare in contro alle Federazioni. In una stagione colpita dalla pandemia, dove il calendario è diventato serrato e ancor più intenso, la Uefa ha deciso di optare per i 5 cambi per l’Europeo di giugno e luglio, per le finali di Nations League di ottobre e per i play out del prossimo marzo. Foto: Logo Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Laha ufficializzato che per glie per la fase finale di, compresi i play-out, ci. Una regola ufficializzata oggi, per andare in contro alle Federazioni. In una stagione colpita dalla pandemia, dove il calendario è diventato serrato e ancor più intenso, laha deciso di optare per i 5 cambi per l’Europeo di giugno e luglio, per le finali didi ottobre e per i play out del prossimo marzo. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

