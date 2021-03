Ue | Benifei | ‘Salvini alla corte di Orban | Giorgetti che ne pensa?’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) – ‘Io trovo francamente imbarazzante che Salvini, l’ex sovranista che oggi si dichiara europeista, sia stato convocato in Ungheria da Viktorcol collega Mateusz Morawiecki, il premier polacco, facendo in un solo incontro l’en plein di coloro che in questi mesi hanno lavorato sistematicamente per sfasciare l’unità dell’Europa di frontepandemia, per bloccare il Next Generation EU, per smantellare i diritti fondamentali e lo Stato di Diritto”. Così Brando, capodelegazione degli eurodeputati del Partito Democratico, commentando la missione del leader della Lega a Budapest in programma per giovedì 1 aprile.‘Comprendo che Salvini e la Lega si siano già stufati del travestimento di queste settimane e si sentano a proprio agio affiancati da partner che condividono le loro idee ultranazionaliste. ...