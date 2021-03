Stiamo con Draghi o Putin? La sveglia di Vito (Copasir) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Basta ambiguità. Elio Vito, deputato di Forza Italia e componente di lunga data del Copasir, rivolge un messaggio a tutta la politica, centrodestra compreso: “Non possiamo aiutare Paesi che vogliono mettere in difficoltà l’operato di Draghi”. Il riferimento è alla Russia con cui è in corso una vera e propria escalation diplomatica iniziata con l’arresto e poi l’espulsione, martedì sera, di due spie colte ad acquistare da un ufficiale della Marina, Walter Biot, segreti militari della Nato. Onorevole Vito, come legge l’incidente diplomatico? Un episodio del genere non si ricorda dai tempi della Guerra Fredda. Premesso che c’è un’indagine della magistratura in corso e non abbiamo tutti gli elementi, la reazione della Farnesina conferma la gravità dell’accaduto. Così come l’arresto in fragranza da parte delle forze ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) Basta ambiguità. Elio, deputato di Forza Italia e componente di lunga data del, rivolge un messaggio a tutta la politica, centrodestra compreso: “Non possiamo aiutare Paesi che vogliono mettere in difficoltà l’operato di”. Il riferimento è alla Russia con cui è in corso una vera e propria escalation diplomatica iniziata con l’arresto e poi l’espulsione, martedì sera, di due spie colte ad acquistare da un ufficiale della Marina, Walter Biot, segreti militari della Nato. Onorevole, come legge l’incidente diplomatico? Un episodio del genere non si ricorda dai tempi della Guerra Fredda. Premesso che c’è un’indagine della magistratura in corso e non abbiamo tutti gli elementi, la reazione della Farnesina conferma la gravità dell’accaduto. Così come l’arresto in fragranza da parte delle forze ...

