Simpson | errore assurdo nella sigla sfuggito a tutti | Video

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Isono uno dei cartoni animati più amati dal pubblico italiano di tutte le età. In questo periodo vanno in onda con un triplo episodio dal lunedì al venerdì su Canale 5.Ideati da Matt Groening vanno in onda per la prima volta su Fox il 17 dicembre 1989 e ancora oggi sono trasmessi con le nuove puntate della 28esima stagione. In Italia per la prima volta li abbiamo visti su Canale 5 nel 1991,ricorderanno il primo episodio e cioè quello in cui la famiglia più pazza d’America festeggia il Natale. LEGGI ANCHE >>> Luttofamiglia deiIn tanti anni hanno raccontato l’America con tantissima ironia e anche delle polemiche mai troppo velate. Per questo si sono meritati il nome di cartone animato non ...