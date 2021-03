Menarini Silicon Biosystems lancia un nuovo test per il monitoraggio non invasivo del mieloma multiplo (Di mercoledì 31 marzo 2021) - Il test, disponibile come servizio di laboratorio in Europa e negli Stati Uniti, sfrutta la piattaforma CELLSEARCH per contare le cellule di mieloma multiplo circolanti nel sangue e offre la possibilità, con un semplice prelievo venoso, di monitorare in tempo reale la malattia durante gli studi di ricerca clinica. BOLOGNA, Italia e HUNTINGDON VALLEY, Pa., 31 marzo, 2021 /PRNewswire/



