Lituania-Italia: la squadra di Mancini spinge ma resiste lo 0-0 all’intervallo (Di mercoledì 31 marzo 2021) All’LFF Stadium di Vilnius si sfidano Lituania e Italia, gara valida per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. E’ Lorenzo Pellegrini il più attivo degli Azzurri nei primi 15?, due conclusioni in avvio e un cartellino giallo rimediato dal mediano della Roma. Nella fase centrale del primo tempo è El Shaarawy a cercare la rete in due occasioni, ammoniti anche Simkus e Pessina. Un’uscita maldestra di Donnarumma allarma i suoi ma il portiere del Milan se la cava. Al 41? Emerson con un bel tiro dalla distanza impegna Svedkauskas, il portiere lituano con un’ottima parata devia in corner. Termina a reti bianche la prima metà di gara: gli Azzurri hanno avuto il pallino del gioco in mano per la maggior parte del tempo ma servirà qualcosa in più nella ripresa per sbloccare il risultato. Foto: LFF Stadium Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) All’LFF Stadium di Vilnius si sfidano, gara valida per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. E’ Lorenzo Pellegrini il più attivo degli Azzurri nei primi 15?, due conclusioni in avvio e un cartellino giallo rimediato dal mediano della Roma. Nella fase centrale del primo tempo è El Shaarawy a cercare la rete in due occasioni, ammoniti anche Simkus e Pessina. Un’uscita maldestra di Donnarumma allarma i suoi ma il portiere del Milan se la cava. Al 41? Emerson con un bel tiro dalla distanza impegna Svedkauskas, il portiere lituano con un’ottima parata devia in corner. Termina a reti bianche la prima metà di gara: gli Azzurri hanno avuto il pallino del gioco in mano per la maggior parte del tempo ma servirà qualcosa in più nella ripresa per sbloccare il risultato. Foto: LFF Stadium Twitter ...

