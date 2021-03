Lady Diana e l’intervista verità, «che fu estorta con un falso certificato di aborto» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nuove inquietanti ombre si distendono sulla celebre intervista che Lady Diana rilasciò alla BBC nel 1995. Stando a quanto riportato in esclusiva dal Daily Mail, infatti, un’indagine interna all’azienda avrebbe scoperto che il giornalista Martin Bashir, per «convincere» la compianta principessa a rilasciare certe dichiarazioni, le avrebbe mostrato «un falso certificato di aborto» con l’intento di turbarla. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nuove inquietanti ombre si distendono sulla celebre intervista che Lady Diana rilasciò alla BBC nel 1995. Stando a quanto riportato in esclusiva dal Daily Mail, infatti, un’indagine interna all’azienda avrebbe scoperto che il giornalista Martin Bashir, per «convincere» la compianta principessa a rilasciare certe dichiarazioni, le avrebbe mostrato «un falso certificato di aborto» con l’intento di turbarla.

