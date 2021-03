La Saras dei Moratti fa flop in borsa: -7% dopo il bilancio 2020 (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Saras, la società di raffinazione dei Moratti, ha perso 7,2% in borsa all’indomani della pubblicazione dei conti del 2020, inferiori alle attese degli analisti. Ieri Saras ha reso noto di aver chiuso il 2020 con ricavi a 5,342 miliardi (-45%), nonché ebitda e risultato netto negativi rispettivamente per 87,1 milioni e 275,5 milioni (da un L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) La, la società di raffinazione dei, ha perso 7,2% inall’indomani della pubblicazione dei conti del, inferiori alle attese degli analisti. Ieriha reso noto di aver chiuso ilcon ricavi a 5,342 miliardi (-45%), nonché ebitda e risultato netto negativi rispettivamente per 87,1 milioni e 275,5 milioni (da un L'articolo

