La dieta di aprile: i menù della settimana per combattere la stanchezza di primavera (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’inizio della primavera segna dei profondi cambiamenti nel nostro organismo. I ritmi circadiani che regolano i processi sonno/veglia, con le aumentare ore di luce, si modificano ed è per questo motivo che durante il mese di aprile potresti sentirti più stanca e sonnolenta del solito. Non a caso si dice “aprile, dolce dormire”. “Perché, se è vero che le lancette tornano di un’ora indietro – spiega il dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico a Lanciano (Ch) – il corpo continua ad andare avanti con ‘l’orologio’ del sole”. Ed ecco che compaiono i classici sintomi, ai quali si aggiunge molto spesso l’insonnia. “Ma attenzione – avverte l’endocrinologo – una mancanza di sonno durante la notte provoca la produzione di grelina, un ormone che stimola la voglia di dolce e di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’inizioprimavera segna dei profondi cambiamenti nel nostro organismo. I ritmi circadiani che regolano i processi sonno/veglia, con le aumentare ore di luce, si modificano ed è per questo motivo che durante il mese dipotresti sentirti più stanca e sonnolenta del solito. Non a caso si dice “, dolce dormire”. “Perché, se è vero che le lancette tornano di un’ora indietro – spiega il dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico a Lanciano (Ch) – il corpo continua ad andare avanti con ‘l’orologio’ del sole”. Ed ecco che compaiono i classici sintomi, ai quali si aggiunge molto spesso l’insonnia. “Ma attenzione – avverte l’endocrinologo – una mancanza di sonno durante la notte provoca la produzione di grelina, un ormone che stimola la voglia di dolce e di ...

La dieta di aprile: i menù della settimana per combattere la stanchezza di primavera DiLei

