Iva agricoltura: cessioni bovini e suini. Confermate le percentuali di compensazione 2021 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il decreto ministeriale 10 febbraio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 25.3.2021, conferma anche per l’anno 2021 l’elevazione delle percentuali di compensazione che i produttori agricoli applicano sulle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, la cui la norma agevolativa originaria è rappresentata dall’art. 1, comma 506, della L. 27.12.2017, n. 205, e dal conseguente d.m. 26.1.2016. Con effetto dal 1° gennaio 2021 sulle cessioni di animali vivi della specie bovina gli allevatori continuano ad applicare, in detrazione, la percentuale di compensazione forfetaria del 7,65% e del 7,95% su quelle della specie suina. L’applicazione delle percentuali di compensazione Il ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il decreto ministeriale 10 febbraio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 25.3., conferma anche per l’annol’elevazione dellediche i produttori agricoli applicano sulledi animali vivi della specie bovina e suina, la cui la norma agevolativa originaria è rappresentata dall’art. 1, comma 506, della L. 27.12.2017, n. 205, e dal conseguente d.m. 26.1.2016. Con effetto dal 1° gennaiosulledi animali vivi della specie bovina gli allevatori continuano ad applicare, in detrazione, la percentuale diforfetaria del 7,65% e del 7,95% su quelle della specie suina. L’applicazione dellediIl ...

