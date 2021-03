Inchiesta Covid in Sicilia, Federconsumatori: “Un attentato alla salute” (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Inchiesta Covid in Sicilia fa emergere uno scandalo che coinvolge esponenti della Regione: Federconsumatori è pronta ad un’azione immediata Lo scandalo che sta investendo la Regione Sicilia in merito alle alterazioni dei dati Covid forniti all’ISS si sta allargando, coinvolgendo sempre più soggetti che adesso rischiano grosso per il loro operato a dir poco clamoroso L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’infa emergere uno scandalo che coinvolge esponenti della Regione:è pronta ad un’azione immediata Lo scandalo che sta investendo la Regionein merito alle alterazioni dei datiforniti all’ISS si stargando, coinvolgendo sempre più soggetti che adesso rischiano grosso per il loro operato a dir poco clamoroso L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fattoquotidiano : Sicilia, l’inchiesta sui dati Covid falsati e le accuse all’assessore Razza: “Illeciti commessi con l’avallo della… - fattoquotidiano : Covid Sicilia, il delfino di Musumeci che spingeva per l’accordo con la Lega di Salvini: ecco chi è Razza, l’assess… - M5S_Europa : L’inchiesta sui dati #Covid della Procura di #Trapani mostra un degrado politico vergognoso. I funzionari regionali… - PazzoPerDomani : RT @GiovanniTizian: #Fontana è indagato per i conti in #Svizzera: sospetti sull'origine di oltre 2 milioni di euro @emifittipaldi @alfredof… - francescatosat7 : RT @GiovanniTizian: #Fontana è indagato per i conti in #Svizzera: sospetti sull'origine di oltre 2 milioni di euro @emifittipaldi @alfredof… -