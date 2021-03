Ilaria Capua: “Il Covid non andrà via nemmeno con il vaccino, bisogna imparare a conviverci” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilaria Capua: “Il Covid non andrà via nemmeno con il vaccino” “Il Covid non andrà via nemmeno con il vaccino”: lo afferma nel corso del programma DiMartedì, in onda su La7 nella prima serata di martedì 30 marzo, la virologa italiana Ilaria Capua. Alla domanda del giornalista Alessandro Sallusti se il virus scomparirà una volta che si sarà raggiunta l’immunità di gregge, l’esperta ha risposto: “Il Covid non andrà via e diventerà un virus endemico”. “La sua circolazione è attiva – continua la Capua – Il vaccino azzera la malattia e riduce la trasmissione. Il vaccino Pfizer riduce del 90% la trasmissione ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021): “Ilnonviacon il” “Ilnonviacon il”: lo afferma nel corso del programma DiMartedì, in onda su La7 nella prima serata di martedì 30 marzo, la virologa italiana. Alla domanda del giornalista Alessandro Sallusti se il virus scomparirà una volta che si sarà raggiunta l’immunità di gregge, l’esperta ha risposto: “Ilnonvia e diventerà un virus endemico”. “La sua circolazione è attiva – continua la– Ilazzera la malattia e riduce la trasmissione. IlPfizer riduce del 90% la trasmissione ...

