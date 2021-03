Ginnastica, Serie A: Manila Esposito, la migliore all-arounder nella seconda tappa. Cocciolo e Grisetti sul podio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Manila Esposito è stata la migliore all-arounder nella seconda tappa della Serie A1 2021 di Ginnastica artistica, andata in scena sabato scorso al PalaEstra di Siena. La nativa di Boscotrecase (in provincia di Napoli) si è distinta sul giro completo, imponendosi con 53.000 punti. Va precisato che si tratta di una classifica virtuale, visto che stiamo parlando del massimo campionato italiano a squadre e non sono previste graduatorie ufficiali a livello individuale. La 15enne (classe 2006) si è distinta su tutti gli attrezzi e ha ottenuto un buon punteggio complessivo, mezzo decimo più elevato rispetto ad Ancona. Stiamo parlando di una ragazza che è all’ultimo anno tra le juniores e che diventerà senior soltanto il prossimo 1° gennaio. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021)è stata laall-dellaA1 2021 diartistica, andata in scena sabato scorso al PalaEstra di Siena. La nativa di Boscotrecase (in provincia di Napoli) si è distinta sul giro completo, imponendosi con 53.000 punti. Va precisato che si tratta di una classifica virtuale, visto che stiamo parlando del massimo campionato italiano a squadre e non sono previste graduatorie ufficiali a livello individuale. La 15enne (classe 2006) si è distinta su tutti gli attrezzi e ha ottenuto un buon punteggio complessivo, mezzo decimo più elevato rispetto ad Ancona. Stiamo parlando di una ragazza che è all’ultimo anno tra le juniores e che diventerà senior soltanto il prossimo 1° gennaio. ...

