Fedele su Insigne: ”In questo momento è l’italiano più forte in attività” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Fedele: “Insigne in questo momento l’italiano più forte in attività. Sarri? Se il Napoli va in Champions…” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele. Si è parlato del Napoli, di Insigne e di altro. Queste le sue parole: SU Insigne MVP DI MARZO “Insigne MVP del mese di marzo? Insieme a Barella penso che siano i giocatori che si stiano distinguendo. In questo momento è l’italiano più forte in attività però ovviamente non è il campionato di 5-10 anni fa. -afferma Fedele – Il Napoli deve incontrare Juventus, Inter e Lazio ma anche Cagliari e Torino che ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 31 marzo 2021): “inpiùin. Sarri? Se il Napoli va in Champions…” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico. Si è parlato del Napoli, die di altro. Queste le sue parole: SUMVP DI MARZO “MVP del mese di marzo? Insieme a Barella penso che siano i giocatori che si stiano distinguendo. Inpiùinperò ovviamente non è il campionato di 5-10 anni fa. -afferma– Il Napoli deve incontrare Juventus, Inter e Lazio ma anche Cagliari e Torino che ...

Advertising

Enzovit : Fedele su Insigne: ''In questo momento è l'italiano più forte in attività'' - infoitsport : Fedele: 'Napoli, segnati questo nome: è da prendere. Insigne meglio di Cassano' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RADIO MARTE - Fedele: 'Insigne è il calciatore italiano più forte in attività, Sarri potrebbe essere il nuovo allenator… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RADIO MARTE - Fedele: 'Insigne è il calciatore italiano più forte in attività, Sarri potrebbe essere il nuovo allenator… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RADIO MARTE - Fedele: 'Insigne è il calciatore italiano più forte in attività, Sarri potrebbe essere il nuovo allenator… -