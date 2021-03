Ewan McGregor: 5 film da riscoprire per i suoi 50 anni (Di mercoledì 31 marzo 2021) In occasione dei cinquant'anni di Ewan McGregor, riscopriamo cinque dei titoli meno conosciuti della sua filmografia che vale però la pena recuperare: cinque titoli disponibili nella collection di Infinity dedicata all'attore. Il 31 marzo 2021 l'attore scozzese Ewan McGregor spegne cinquanta candeline. Lungo la sua carriera ha avuto modo di collaborare con grandi autori del panorama internazionale (come Woody Allen, Roman Polanski o Peter Greenaway) e interpretare ruoli indimenticabili. Dal protagonista di Big Fish - Storie di una vita incredibile, di Tim Burton, sino al giovane Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Star Wars. Tutti lo ricordiamo anche per la sua partecipazione in Trainspotting o l'indimenticabile prova canora in Moulin Rouge!. Ewan ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021) In occasione dei cinquant'di, riscopriamo cinque dei titoli meno conosciuti della suaografia che vale però la pena recuperare: cinque titoli disponibili nella collection di Infinity dedicata all'attore. Il 31 marzo 2021 l'attore scozzesespegne cinquanta candeline. Lungo la sua carriera ha avuto modo di collaborare con grandi autori del panorama internazionale (come Woody Allen, Roman Polanski o Peter Greenaway) e interpretare ruoli indimenticabili. Dal protagonista di Big Fish - Storie di una vita incredibile, di Tim Burton, sino al giovane Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Star Wars. Tutti lo ricordiamo anche per la sua partecipazione in Trainspotting o l'indimenticabile prova canora in Moulin Rouge!....

Advertising

faIostesso : buon compleanno ewan mcgregor non faccio altro che pensare a te in velvet goldmine (1998) - CranberryCeC : RT @StarWarsIT: Hello there! Oggi non scordate di fare gli auguri di buon compleanno a Ewan McGregor. - ActionafFans : RT @StarWarsIT: Hello there! Oggi non scordate di fare gli auguri di buon compleanno a Ewan McGregor. - Lele69560325 : RT @StarWarsIT: Hello there! Oggi non scordate di fare gli auguri di buon compleanno a Ewan McGregor. - darksa0irse : Oggi compleanno di Ewan McGregor, fra due giorni quello di Michael Fassbender, la sagra dei dilf boni continua. -