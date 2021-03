Esposito | «Grazie a Lukaku per i consigli Voglio tornare in A»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sebastianoha trovato il suo primo gol in Serie B con la maglia del Venezia: ecco le parole dell’ex attaccante dell’Inter Sebastiano, ai microfoni di Goal.com, conferma di volerin Serie A. «Mi ha sempre dato moltianche fuori dal campo, ci scriviamo spesso. So che non sono il primo nè sarò l’ultimo a scendere in B dopo aver giocato in Serie A, ma ioda dove sono partito, anche se so che è difficile». Leggi su Calcionews24.com