Esce per andare ad una festa, finisce in coma non ricorda nulla: “Ditemi cosa mi è successo” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Poco lontano da Milano, una festa di compleanno è finita in tragedia. Gli inquirenti stanno ancora indagando per rintracciare i responsabili. Dopo la scomparsa nel nulla del ventunenne Mattia Fogarin, un’altra tragedia che ha come protagonista un giovanissimo. Era il 26 luglio 2019 quando il ventiduenne Luca Castiglioni uscì dalla sua casa di Lainate – Milano – per recarsi a Nerviano – piccolo comune dell’hinterland milanese – diretto ad una festa di compleanno. Da lì a poco la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Infatti quella notte Luca finì in coma. Ad oggi non si sa ancora cosa accadde durante la festa, chi o cosa procurò al ragazzo lesioni cerebrali tali da farlo lottare tra la vita e la morte. Anche dopo il coma, la vita ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Poco lontano da Milano, unadi compleanno è finita in tragedia. Gli inquirenti stanno ancora indagando per rintracciare i responsabili. Dopo la scomparsa neldel ventunenne Mattia Fogarin, un’altra tragedia che ha come protagonista un giovanissimo. Era il 26 luglio 2019 quando il ventiduenne Luca Castiglioni uscì dalla sua casa di Lainate – Milano – per recarsi a Nerviano – piccolo comune dell’hinterland milanese – diretto ad unadi compleanno. Da lì a poco la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Infatti quella notte Luca finì in. Ad oggi non si sa ancoraaccadde durante la, chi oprocurò al ragazzo lesioni cerebrali tali da farlo lottare tra la vita e la morte. Anche dopo il, la vita ...

Advertising

capuanogio : La #Lazio esce dalla vicenda tamponi #Covid con una multa da 150.000 euro. Per #Lotito 7 mesi di inibizione (12 per… - kirarissbf : @kiriluvbot Istg è il mio più grande flex appena mi esce un secondo dps (Childe come home) per il secondo team lo voglio finire - troisi_licia : Esce domani per gli anglofoni, ma don’t worry, arriverà anche in italiano ??. - Barbarasbadata : RT @Cecils33724063: Il vicino del secondo piano esce dalla macchina e scuote il giacchetto sgualcito, Otis se caca sotto. + Beh adesso so c… - jupiterflea : quel cagatone fatto a persona di casapound che se ne esce con sto fatto sulla ele ..... per cortesia DAI!! daaai! -