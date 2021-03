Elicotteri guidati da satelliti. I test (in Puglia) di Enav e Leonardo (Di mercoledì 31 marzo 2021) satelliti per guidare Elicotteri, riducendo le emissioni, aumentando la sicurezza e rendendo più efficiente la gestione del traffico aereo nazionale. È la sintesi dell’attività testata da Leonardo ed Enav sulla tratta che collega Foggia all’Isola di S. Domino, nell’arcipelago delle Tremiti, attraverso un elicottero AW169 di Alidania, la società che fornisce i collegamenti in questione, oltre alle attività di elisoccorso. I test I test hanno permesso di validare la procedura “Performance based navigation” (o Pbn), che integra la navigazione satellitare di ultima generazione con avanzata avionica di bordo. L’obiettivo è ottimizzare l’uso dello spazio aereo, grazie alla maggior precisione della navigazione e nelle procedure di avvicinamento e atterraggio, anche in caso di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021)per guidare, riducendo le emissioni, aumentando la sicurezza e rendendo più efficiente la gestione del traffico aereo nazionale. È la sintesi dell’attivitàata daedsulla tratta che collega Foggia all’Isola di S. Domino, nell’arcipelago delle Tremiti, attraverso un elicottero AW169 di Alidania, la società che fornisce i collegamenti in questione, oltre alle attività di elisoccorso. Ihanno permesso di validare la procedura “Performance based navigation” (o Pbn), che integra la navigazione satellitare di ultima generazione con avanzata avionica di bordo. L’obiettivo è ottimizzare l’uso dello spazio aereo, grazie alla maggior precisione della navigazione e nelle procedure di avvicinamento e atterraggio, anche in caso di ...

