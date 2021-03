Da stipendio sospeso a inidoneità, cosa rischiano i sanitari no vax? (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Non va bene che operatori sanitari non vaccinati siano in contatto con malati né che siano messi nelle condizioni di essere in contatto con malati”. Queste le parole pronunciate nei giorni scorsi, in conferenza stampa, dal Premier Draghi che, di fatto, ha anticipato l’intenzione dell’esecutivo di intervenire con una norma allo studio del Ministra Cartabia. Come confermato dal Ministro della Salute Roberto Speranza: “Al vaglio intervento normativo, ma è solo quota residuale quella di operatori sanitari non vaccinati“, ha specificato. La stretta arriva in concomitanza con lo sprint alla campagna vaccinale. L’obiettivo resta quello fissato nel Piano vaccinale presentato dall’esecutivo lo scorso 10 marzo e cioè “conseguire la vaccinazione dell’80% della popolazione entro il 30 settembre di questo anno, dando subito priorità alle persone più vulnerabili”, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Non va bene che operatorinon vaccinati siano in contatto con malati né che siano messi nelle condizioni di essere in contatto con malati”. Queste le parole pronunciate nei giorni scorsi, in conferenza stampa, dal Premier Draghi che, di fatto, ha anticipato l’intenzione dell’esecutivo di intervenire con una norma allo studio del Ministra Cartabia. Come confermato dal Ministro della Salute Roberto Speranza: “Al vaglio intervento normativo, ma è solo quota residuale quella di operatorinon vaccinati“, ha specificato. La stretta arriva in concomitanza con lo sprint alla campagna vaccinale. L’obiettivo resta quello fissato nel Piano vaccinale presentato dall’esecutivo lo scorso 10 marzo e cioè “conseguire la vaccinazione dell’80% della popolazione entro il 30 settembre di questo anno, dando subito priorità alle persone più vulnerabili”, ...

