Concorsi Pubblici 2021 | le misure approvate nel Decreto Covid per semplificare le prove

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilentra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e andrà al vaglio delle Camere per la conversione in legge. Molte le novità: dal ritorno a scuola per ...

pixel_di : RT @virginiaraggi: Ottima notizia dal ministro @renatobrunetta: il riavvio dei concorsi pubblici dopo anni di blocco. In questi anni noi ab… - virginiaraggi : Ottima notizia dal ministro @renatobrunetta: il riavvio dei concorsi pubblici dopo anni di blocco. In questi anni n… - MattiaGallo17 : RT @renatobrunetta: Insieme al Protocollo che sarà pubblicato sul sito @FunzPub, il pacchetto normativo contenuto nel dl Covid prevede ulte… - renatobrunetta : Insieme al Protocollo che sarà pubblicato sul sito @FunzPub, il pacchetto normativo contenuto nel dl Covid prevede… - Agenparl : CONCORSI PUBBLICI, SI CAMBIA: TEST DIGITALI E SEDI TERRITORIALI. BRUNETTA: FACCIAMO TORNARE LA SPERANZA NEL FUTURO… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi Pubblici

VIA LIBERA A- Inserita nel decreto la norma che sblocca tutti inella Pubblica Amministrazione dopo il via libera del Cts al protocollo del ministero della Funzione ...Il provvedimento, come annunciato, contiene anche lo scudo penale per i vaccinatori, l'obbligo di vaccino per il personale sanitario e le regole per i. " No, è una scelta politica e ...Arriva anche lo “scudo legale” per i vaccinatori. Scuole aperte in presenza fino alla prima media dal 7 aprile ...Elencare i titolari del potere di interdizione, oggi, in Italia, sarebbe lungo.Ne fanno parte i sindacati, il potere giudiziario, la Corte dei conti, l’Autorità anticorruzione | Editoriale di Sabino C ...