Chiudere i focolai e riaprire le scuole

(Di mercoledì 31 marzo 2021) I dati spiegano che non sono luoghi di diffusione del contagio. Per questo la scelta misura quanto sia corta la vista di un governo che sacrifica il futuro

... ma, siamo certi, che la strada intrapresa dal Presidente Musumeci di "lasciare vivere" il nostro già fragile sistema economico esolo dove si verificano dei pericolosisia la scelta ...Cosa cambia per la scuola Si vieta ai governatori dile scuole fino alla prima classe di ... è stato poi aggiunto al testo, o comunque in casi bene definiti, come ad esempiodi ...LECCE – Cure domiciliari, sanità territoriale, rispetto dei protocolli, chiusure mirate e circoscritte ai focolai.Sono queste le parole d’ordine di Italexit Salento per contenre l’emergenza coronaviru ...Il Santuario di Sant'Anastasia, infatti, resterà chiuso dal 2 aprile ... "Evitare nuovi focolai". Parla Alfredo, vittima dell'aggressione omofoba nella metro di Roma: "Contro di noi pugni ...