Chi spende di più in Premier League per gli agenti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Più di un quarto di miliardo di sterline agli intermediari: è questa la spesa dei club di Premier League, che da febbraio 2020 a febbraio 2021 hanno versato 272.220.223 sterline nelle tasche degli agenti, per una media di oltre 13 milioni di sterline a club. Primeggia il Chelsea, che insieme a Manchester City e Manchester L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Più di un quarto di miliardo di sterline agli intermediari: è questa la spesa dei club di, che da febbraio 2020 a febbraio 2021 hanno versato 272.220.223 sterline nelle tasche degli, per una media di oltre 13 milioni di sterline a club. Primeggia il Chelsea, che insieme a Manchester City e Manchester L'articolo

