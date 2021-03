Campania, Sicilia e Lazio, fallimento ed evasione fiscale: 4 arresti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quattro arresti per evasione fiscale e fallimento. In manette sono finiti questa mattina tre imprenditori e il revisore legale di una società fallita, la Seitral srl di Santa Venerina (Catania). L’operazione della Guardia di finanza nell’ambito di un’indagine per reati fallimentari ed evasione fiscale coordinata dalla Procura del capoluogo etneo. L’operazione, svolta tra la Sicilia, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quattroper. In manette sono finiti questa mattina tre imprenditori e il revisore legale di una società fallita, la Seitral srl di Santa Venerina (Catania). L’operazione della Guardia di finanza nell’ambito di un’indagine per reati fallimentari edcoordinata dalla Procura del capoluogo etneo. L’operazione, svolta tra la, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

