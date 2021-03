Blocco licenziamenti 2021: quando non impedisce il licenziamento (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Decreto legge numero 41 del 22 marzo 2021, il cosiddetto Decreto “Sostegni”, in conseguenza della difficile situazione economica e sociale causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ulteriormente esteso, sino al 30 giugno 2021, il Blocco ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, sia individuali che collettivi. Lo stesso D.l. “Sostegni” (in vigore dal 23 marzo scorso) riserva un ulteriore stop, dal 1º luglio al 31 ottobre 2021, nei confronti delle aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”, limitatamente alle prestazioni di: Cassa integrazione guadagni in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS per un totale di ventotto settimane dal 1º aprile al 31 dicembre 2021; Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), per un ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Decreto legge numero 41 del 22 marzo, il cosiddetto Decreto “Sostegni”, in conseguenza della difficile situazione economica e sociale causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ulteriormente esteso, sino al 30 giugno, ilaiper giustificato motivo oggettivo, sia individuali che collettivi. Lo stesso D.l. “Sostegni” (in vigore dal 23 marzo scorso) riserva un ulteriore stop, dal 1º luglio al 31 ottobre, nei confronti delle aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”, limitatamente alle prestazioni di: Cassa integrazione guadagni in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS per un totale di ventotto settimane dal 1º aprile al 31 dicembre; Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), per un ...

